نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الثلاثاء مواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع برشلونة الإسباني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026. القمة تعيد للأذهان تاريخًا طويلًا من الصدامات الكبيرة بين الفريقين، وتعد واحدة من أبرز مباريات الجولة.

وتأتي المواجهة هذا الموسم في ظل تساوٍ كامل في النقاط بين الطرفين، ما يضفي على اللقاء طابعًا تنافسيًا حادًا ويزيد من أهميته، خاصة مع رغبة كل فريق في فرض شخصيته والاقتراب أكثر من حسم موقفه في المجموعة.

ويحتل برشلونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المرحلة برصيد 7 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف فقط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني عشر، والذي يملك نفس الرصيد، ما يجعل مباراة الليلة مواجهة مباشرة على تحسين وضعية كل فريق.

ويدير اللقاء الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، أحد أبرز حكام الساحة في أوروبا خلال المواسم الأخيرة، وذلك لقيادة قمة يتوقع أن تشهد ندية كبيرة بين الطرفين.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية كونها تأتي في توقيت حساس لكلا الفريقين، تشيلسي يقدّم واحدًا من أكثر مواسمه جرأة بكرة هجومية تعتمد على حيوية شبابه.

بينما يدخل برشلونة المواجهة بثقة أكبر مع تحسن نتائجه الأوروبية هذا الموسم، ليبدو الصدام بمثابة اختبار حقيقي لقوة كل طرف وقدرته على فرض إيقاعه أمام منافس مباشر.

موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في الشامبيونزليج

وتنطلق المواجهة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، على أرضية ستامفورد بريدج في لندن.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة في الشامبيونزليج

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفّرة، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر نقل اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD، على أن يقدّم التونسي عصام الشوالي التعليق على أحداث المواجهة.

