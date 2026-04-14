ليدز يصعق يونايتد في "أولد ترافورد"تعرض مانشستر يونايتد لضربة قوية في صراعه على مراكز المقدمة، بعد سقوطه المفاجئ أمام ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين على ملعب "أولد ترافورد" في ختام مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليدز في الدقيقة الخامسة بهدف للسويسري أوكافور، وعاد نفس اللاعب في الدقيقة 29 وأضاف الهدف الثاني لفريقه. وازداد وضع يونايتد صعوبة في الشوط الثاني حين اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس. ورغم النقص العددي قلص مانشستر الفارق بهدف أحرزه البرتغالي برونو فرنانديش في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 55 نقطة في المركز الثالث، متفوقاً بفارق الأهداف فقط عن أستون فيلا الرابع، مما يجعل صراع "التشامبيونزليغ" يشتعل في الأمتار الأخيرة.

في المقابل، حقق ليدز يونايتد قفزة هامة بوصوله للنقطة 36 في المركز الخامس عشر، ليبتعد خطوة عن مناطق الخطر.