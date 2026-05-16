فيلا يعاقب ليفربول ويتأهل إلى الأبطال
حقق فريق أستون فيلا فوزاً كبيراً على ضيفه ليفربول بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الجمعة.
تناوب على تسجيل رباعية أصحاب الأرض كل من أولي واتكينز هدفين في الدقيقتين 56 و72، ومورجان روجرز في الدقيقة 41، وجون ماكين في الدقيقة 88، فيما سجل ثنائية ليفربول فيرجيل فان دايك في الدقيقتين 51 و90+2.
وبهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، أما ليفربول فلديه 59 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط عن بورنموث السادس.
وحسم أستون فيلا رسمياً تأهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، بينما سيواجه ليفربول منافسة من ملاحقه بورنموث.
