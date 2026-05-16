فيلا يعاقب ليفربول ويتأهل إلى الأبطال

فيلا يعاقب ليفربول ويتأهل إلى الأبطال

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد...

تردد قناة أنا سوريا 2026 على النايل سات...

تردد قناة أنا سوريا 2026 على النايل سات...

أخبار اليمن : تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً

أخبار اليمن : تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً

الصحة العالمية: تفشى الأمراض المعدية فى عدد من الدول بسبب الصراع بالشرق الأوسط

الصحة العالمية: تفشى الأمراض المعدية فى عدد من الدول بسبب الصراع بالشرق الأوسط

"الصحة" تحذر من الإجهاد الحراري أثناء مناسك الحج وتكشف كيفية التعامل مع المصاب

"الصحة" تحذر من الإجهاد الحراري أثناء مناسك الحج وتكشف كيفية التعامل مع المصاب

وزراء الخارجية العرب يدينون اقتحام المسجد الأقصى ويحذرون من التصعيد فى القدس

وزراء الخارجية العرب يدينون اقتحام المسجد الأقصى ويحذرون من التصعيد فى القدس

وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام ومحافظ البحيرة ورئيس دينية الشيوخ يشاركون في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دست الأشراف بكوم حمادة بالبحيرة

وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام ومحافظ البحيرة ورئيس دينية الشيوخ يشاركون في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دست الأشراف بكوم حمادة بالبحيرة

الذهب يهبط 2% مع ارتفاع الدولار

الذهب يهبط 2% مع ارتفاع الدولار

أخبار اليمن : الخارجية تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

أخبار اليمن : الخارجية تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

الرئيسية الرياضة

فيلا يعاقب ليفربول ويتأهل إلى الأبطال

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فيلا يعاقب ليفربول ويتأهل إلى الأبطال

فيلا يعاقب ليفربول ويتأهل إلى الأبطال

دوت الخليج -
فيلا يعاقب ليفربول ويتأهل إلى الأبطال
حقق فريق أستون فيلا فوزاً كبيراً على ضيفه ليفربول بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الجمعة.

تناوب على تسجيل رباعية أصحاب الأرض كل من أولي واتكينز هدفين في الدقيقتين 56 و72، ومورجان روجرز في الدقيقة 41، وجون ماكين في الدقيقة 88، فيما سجل ثنائية ليفربول فيرجيل فان دايك في الدقيقتين 51 و90+2.

وبهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، أما ليفربول فلديه 59 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط عن بورنموث السادس.

وحسم أستون فيلا رسمياً تأهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، بينما سيواجه ليفربول منافسة من ملاحقه بورنموث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلا يعاقب ليفربول ويتأهل إلى الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق