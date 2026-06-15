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كوت ديفوار تهزم الإكوادور بهدف قاتل

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كوت ديفوار تهزم الإكوادور بهدف قاتل

كوت ديفوار تهزم الإكوادور بهدف قاتل

دوت الخليج -
كوت ديفوار تهزم الإكوادور بهدف قاتل
حقق منتخب كوت ديفوار الفوز في الدقائق الأخيرة على الإكوادور 1-صفر يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

سجل أماد ديالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، ليمنح منتخب كوت ديفوار ثلاث نقاط غالية في مستهل مشواره بالبطولة.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره الألماني في الجولة الثانية يوم 20 يونيو الجاري، ويواجه منتخب الإكوادور منتخب كوراساو يوم 21 يونيو الجاري.

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مريم الجابري

الكاتب

مريم الجابري

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