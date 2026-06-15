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اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"

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اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"

اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"

دوت الخليج -
اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"
حقق منتخب اسكتلندا فوزا صعبا على هايتي 1-0 في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال 2026 لكرة القدم اليوم في بوسطن.

سجل جون ماكغين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، ليمنح فريقه انتصاره الأول في المونديال، بعد غياب دام 36 عاماً.

بتلك النتيجة، تربع منتخب اسكتلندا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي المغرب والبرازيل، اللذين تعادلا 1 - 1 في وقت سابق بنفس الجولة، في حين بقي منتخب هايتي دون رصيد من النقاط، في ذيل الترتيب.

وتلعب اسكتلندا مباراتها القادمة في البطولة أمام المغرب في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد لقاء آخر بين البرازيل وهايتي.

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أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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