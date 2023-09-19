نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد ومحمد بن راشد يستقبلان سلطان النيادي لدى عودته للوطن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 08:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي، لدى عودته لأرض الوطن بعد إتمامه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت لـ6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية



