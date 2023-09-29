نشكركم على متابعتكم خبر سفير الإمارات يلتقي وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

التقى سعادة سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، معالي سانتياغو كافييرو وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بوينس آيرس.

وبحسب “وام”، جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سعادته حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين.

من جانبه، أكد معاليه أن الأرجنتين حريصة على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.



