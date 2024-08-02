نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 11:53 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 2-8-2024.

وقال المركز في بيانه: “صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.