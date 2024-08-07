“برجيل القابضة” تفتتح مركزا متخصصا لجراحة اليوم الواحد في الظفرة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

افتتحت برجيل القابضة أول مركز متخصص لجراحة اليوم الواحد في منطقة الظفرة بهدف إعادة تعريف إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في الظفرة وتقديم رعاية تركز على المريض وإجراءات العيادات الخارجية التي تضمن التعافي السريع والحد الأدنى من الإقامة في المستشفى .

وبحسب “وام”، افتتح المركز سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، بحضور سعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة وسعادة حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة والدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة وعمران الخوري عضو مجلس إدارة تنفيذي في برجيل القابضة والدكتورة غوية النيادي ونائب رئيس أول للخدمات الطبية وجودة الحياة في مجموعة أدنوك وجون سونيل الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة وكبار المسؤولين.

وقال سعادة ناصر المنصوري : “يمثل إطلاق مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد خطوة مهمة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في الظفرة وسيلعب دوراً حيوياً لخدمة السكان في المنطقة ”.

وأضاف : “أن إطلاق هذا المركز يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي لتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة”.

وتم تصميم المركز الذى يعتبر رابع مركز تطلقه برجيل القابضة في إمارة أبو ظبي لتنفيذ نهج مصمم خصيصًا بناءً على الاحتياجات الجغرافية المحددة وخصائص السكان في المنطقة.

من جانبه قال جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة : “يعد افتتاح المركز جزءاً من التزامنا بتوسيع نطاق البنية التحتية للرعاية الصحية لتلبية المتطلبات المتزايدة لمنطقة الظفرة في أبو ظبي ، مشيرا إلى أنه بقيادة فريق من الأطباء المعتمدين تم تجهيز مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد بأحدث المرافق المصممة لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات الطبية من خلال 13 تخصصًا “.

وقال الدكتور مروان عبد اللطيف علي إسماعيل أخصائي طب الأسرة والمدير الطبي: “من العمليات الجراحية البسيطة إلى العلاجات المتخصصة والرعاية الوقائية يقدم مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الظفرة مجموعة شاملة من الخدمات ” .