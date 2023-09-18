العالم اليوم - صحة قديروف.. فيديو ينفي "الشائعة" وتوضيح من الكرملين

انتم الان تتابعون خبر صحة قديروف.. فيديو ينفي "الشائعة" وتوضيح من الكرملين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 02:16 مساءً - قال الكرملين، الإثنين، إنه ليس لديه معلومات عن صحة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف وذلك لدى سؤاله عن تقارير تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الرجل البالغ من العمر 46 عاما ليس بصحة جيدة.

وبحسب "رويترز"، لم يرد المتحدثون باسم قديروف على مكالمات هاتفية متكررة للتعليق على تلك التقارير التي قالت إن قديروف يعالج في أحد مستشفيات موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "ليس لدينا معلومات بهذا الشأن".

وعقب تداول المعلومات التي تحدثت عن تراجع صحته، نشرت قناة قديروف على تطبيق تليغرام فيديوهات تداولتها فيما بعد العديد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيها قديروف وهو يمشي في مكان غير محدد، ولم يعرف الوقت الذي تم تصوير الفيديو فيه.

ويعد قديروف من أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن الداعمين لحربه في أوكرانيا.