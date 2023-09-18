العالم اليوم - أردوغان يلتقي إيلون ماسك... ويعرض عليه هذا الاقتراح

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 04:12 مساءً - وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة للملياردير الأميركي مالك منصة إكس وشركتي تيسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، لإنشاء سابع مصنع لسيارات تيسلا في تركيا.

وجاءت دعوة أردوغان خلال لقائه بماسك، اليوم الإثنين، في البيت التركي بولاية نيويورك الأميركية التي يزورها الرئيس التركي للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء نقلا عن بيان لرئاسة دائرة الاتصال، فإن أردوغان أطلع ماسك على الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال التكنولوجيا، وسرد له رؤية تركيا الرقمية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

ووفق البيان، دعا أردوغان ماسك لحضور النسخة القادمة من مهرجان تكنوفيست المحلي لتكنولوجيا الفضاء في إزمير، وأشار إلى إمكانية حدوث فرص للتعاون مع شركة سبيس إكس في الخطوات التي سيتم اتخاذها ضمن نطاق برنامج الفضاء التركي.

من جانبه، أعرب ماسك عن رغبته في العمل مع السلطات التركية للحصول على الترخيص اللازم لتقديم خدمات ستارلينك الفضائية في تركيا.

ولفت ماسك إلى أن تركيا من بين الخيارات الأفضل لإنشاء المصنع السابع لسيارة تيسلا.

كما أعرب عن امتنانه للدعوة التي وجهها له الرئيس أردوغان بخصوص حضور مهرجان تكنوفيست.