العالم اليوم - تباين أداء بورصات الشرق الأوسط لمخاوف تتعلق بالنمو

انتم الان تتابعون خبر تباين أداء بورصات الشرق الأوسط لمخاوف تتعلق بالنمو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 06:24 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تباين، الاثنين، إذ أثرت مخاوف مرتبطة بالنمو على معنويات المستثمرين قبل انعقاد العديد من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة إلى 5.5 بالمئة في حين من المتوقع أن يرفع البنك المركزي السويدي الفائدة 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة.

كما أدت مشكلات قطاع العقارات والتوتر الجيوسياسي والإضرابات المستمرة في الصين إلى إثارة مخاوف متعلقة بالنمو عالميا.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة منهيا سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات بعد انخفاض 1.3 بالمئة لكل من سهمي الشركة العالمية القابضة ومجموعة ملتيبلاي التابعة لها.

ونزل المؤشر السعودي أيضا 0.6 بالمئة ليغلق قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وقادت أسهم قطاعي المال والرعاية الصحية خسائر المؤشر إذ انخفض سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.6 بالمئة.

لكن المؤشر القطري ارتفع 0.2 بالمئة مدفوعا بقفزة لسهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) بلغت 3.5 بالمئة وصعود لسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 4.8 بالمئة.

وزادت أسعار النفط، وهو عنصر رئيسي في اقتصاد منطقة الخليج، 0.9 بالمئة إلى 94.78 دولار للبرميل وسط توقعات بتقلص الإمدادات لبقية العام.

وأعطت مكاسب الأسهم الصناعية دفعة لمؤشر دبي الذي أغلق مرتفعا 0.1 بالمئة. وصعد سهم العربية للطيران 3.3 بالمئة وسهم الخليج للملاحة القابضة 3.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق بعد صعود سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) 6.1 بالمئة.