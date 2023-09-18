العالم اليوم - جربة.. "جزيرة الأحلام" على لائحة التراث العالمي لليونسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 06:24 مساءً - أدرجت جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو" الإثنين، خلال الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي المنعقدة في المملكة العربية السعودية.

وتضاف جزيرة جربة إلى قائمة المواقع التونسية المصنفة تراثا عالميا وهي المدرج الروماني بالجم والموقع الأثري بقرطاج ومدينة تونس العتيقة وسوسة والقيروان وكركوان البونية وموقع دقة الأثري كآخر موقع تونسي تم تصنيفه منذ سنة 1997. جزيرة جربة هي جزيرة تقع في جنوب شرق تونس في خليج قابس.

تبلغ مساحتها 514 كيلو متر مربع وتعد أكبر جزر شمال إفريقيا (شريطها الساحلي طوله 125 كيلومتر).

تلقب بـ"جزيرة الأحلام".

لها تراث ثقافي ثري من أبرز معالمه الجوامع وبروج المراقبة.

المجتمع الجربي هو خليط مركب يضم أعراقا وأديانا مختلفة تتعايش فيما بينها.

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