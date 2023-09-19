العالم اليوم - "برجيل" القابضة تمنح أوراكل هيلث عقداً بـ 34 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:20 صباحاً - أعلنت مجموعة "برجيل" القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، موافقة مجلس إدارتها على الدخول في اتفاقية استراتيجية مع أوراكل هيلث. وستشهد الاتفاقية اعتماد المجموعة لحل السجلات الطبية الإلكترونية من أوراكل هيلث، بهدف توفير خدمات سريرية محسّنة بشكل كبير، إضافةً إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية والمالية.

وفي إطار الاتفاقية، وافق مجلس إدارة برجيل على منح عقد خدمة بقيمة 125 مليون درهم (34 مليون دولار) لشركة أوراكل هيلث من أجل إنشاء منصة السجلات الطبية الإلكترونية المتكاملة ومتعددة القنوات، والتي تتيح تكامل منظومة الخدمات السريرية الشاملة التابعة لبرجيل عبر شبكتها.

باعتبارها واحدة من أوائل مقدمي الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي الذين اعتمدوا حل السجلات الطبية الإلكترونية الجديد من أوراكل هيلث عبر البنية التحتية لسحابة أوراكل والتي تستخدم "سحابة أوراكل لمنطقة دبي" (Oracle Cloud Dubai Region)، وستتمكن برجيل، إحدى منصات الرعاية الصحية العاملة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها لخلق القيمة المتمثلة في تعزيز التميز التشغيلي من خلال التكنولوجيا مع تحسين النتائج السريرية وتجربة المرضى أيضاً.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: إن "استخدام تقنيات أوراكل هيلث ستوفر لمقدمي الرعاية رؤية مبسطة وشاملة لبيانات المرضى من أجل تحسين قرارات الرعاية والنتائج الصحية".

بفضل الأداء الفائق وتوفير قابلية التوسع والمزايا الأمنية المضمنة للسحابة، ستتمكن برجيل من تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، إضافة إلى تطوير أساليب تقديم الرعاية المستقبلية التي تتطلب تنسيق الرعاية في الوقت الفعلي وتبادل المعلومات بين مقدمي الخدمة والمرضى والمواقع المتعددة.

وكذلك ستوفر هذه الفوائد للمجموعة فرصاً كبيرة لدمج محفظة منشآتها المتنامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تواصل اتباع نهجها في النفقات الرأسمالية لتوسيع الشبكة.

وقال أكرم سامي دهيني، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة أوراكل هيلث: "نعمل من أجل مساعدة المستشفيات والأنظمة الصحية على مستوى العالم على تبني التكنولوجيا الرقمية والمفتوحة والمتصلة للتغلب على حل التحديات الأكثر تعقيداً التي يواجهونها".

وأضاف: "نواصل تعزيز عملياتنا في المنطقة بالتعاون مع برجيل القابضة، حيث نعمل على مساعدتها في تعزيز أنظمتها وتقنياتها لتلبية متطلباتها المستقبلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، ورفع مستوى تجربة المرضى ومشاركتهم".

سيتم تنفيذ نظام السجلات الطبية الإلكترونية المحدّث والحل المتكامل من خلال برنامج منظّم مدته ثلاث سنوات، والذي سيشهد إطلاق النظام في مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل أبوظبي ومركز برجيل لجراحة اليوم الواحد خلال المرحلة التجريبية.