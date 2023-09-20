العالم اليوم - زيلينسكي يدعو إلى تجريد روسيا من حق النقض في مجلس الأمن

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يدعو إلى تجريد روسيا من حق النقض في مجلس الأمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 07:28 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي إن "الغزو الروسي لبلاده إجرامي"، وطلب تجريد موسكو من حق النقض (فيتو) في الهيئة.

وصرح زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه، "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها".

وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال زيلينسكي إن "تمارس حق الدفاع عن نفسها ومساعدتها بالأسلحة ومعاقبة روسيا تساعدان في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".

ونوه الرئيس الأوكراني بـأن الهجوم الروسي إلى مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين وتشريد الملايين.