العالم اليوم - الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يتراجع 9.5% بالربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 11:24 صباحاً - سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان في الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بنسبة 9.5 بالمئة ليصل إلى 10.9 مليارات ريال عُماني (نحو28.5 مليار دولار)، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 11.1 مليار ريال.

وأرجعت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 18.3 بالمئة، مسجلة 3.6 مليارات ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 4.46 مليارات ريال في الربع الثاني من 2022.

وتراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5 بالمئة، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2 بالمئة.

كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 بالمئة مسجلة في الربع الثاني من 2023 ما قيمته 6.86 مليارات ريال، مقارنة مع 7.1 مليارات ريال في نهاية الربع الثاني من 2022.

ويذكر أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في سلطنة عمان قد سجل انخفاضا بنهاية النصف الأول من 2023، أي حتى نهاية يونيو 2023، بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني، مقابل 20.8 مليار ريال قبل عام.