العالم اليوم - مستشفى "أرسنال" يستقبل وافدا جديدا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:23 مساءً - انضم بوكايو ساكا إلى لائحة المصابين في صفوف أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما أفاد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا الثلاثاء أن المهاجم الدولي يعاني من إصابة في القدم.

وخرج ساكا في الدقائق الأخيرة من التعادل في ديربي شمال لندن أمام توتنهام (2-2) الأحد في الدوري الممتاز، وهو سيغيب عن مباراة الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة الأربعاء على ملعب برنتفورد، فيما تحوم الشكوك حول تعافيه في الوقت المناسب للقاء بورنموث السبت في "برميرليغ".

وفي حال لم يكن ابن الـ22 عاماً جاهزاً لخوض مباراة السبت، سينهي ذلك مبارياته المتتالية في الدوري الممتاز والبالغة 86 في انجاز قياسي في تاريخ النادي اللندني.

وقال أرتيتا الثلاثاء "كان يعرج بعد المباراة. اضطرنا لحمله إلى خارج الملعب، وأمر من هذا النوع ليس بالإشارة الجيدة على الإطلاق"، كاشفاً عن عدم قدرة اللاعب على المشاركة في التمارين.

ولدى سؤاله عن إمكانية غياب ساكا عن مباراة الدوري ضد بورنموث، أجاب أرتيتا "إنه احتمال، نعم".

وانضم ساكا إلى العديد من المصابين في فريق أرتيتا، آخرهم الوافد الجديد ديكلان رايس الذي استبدل خلال استراحة الشوطين ضد توتنهام بسبب مشكلة في الظهر.

وافتقد أرتيتا في مباراة الدربي كلاً من المهاجم البرازيلي غابريال مارتينيلي والجناح البلجيكي لياندرو تروسار بسبب الإصابة التي تحرم "المدفعجية" من خدمات الهولندي يوريين تيمبر والغاني توماس بارتي أيضاً.

وتشكّل خسارة ساكا لفترة طويلة، في حال حصل هذا الأمر، ضربة قاسية لفريق أرتيتا بعد البداية الواعدة للدولي الشاب الذي سجل أربعة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة في المباريات الثماني الأولى من الموسم في مختلف المسابقات.

وسلّط أرتيتا الضوء مرة أخرى على الارهاق الذي يعاني منه اللاعبين جراء كثرة المباريات، ودوره المحتمل في العديد من الإصابات، قائلاً "صحيح أنهم يلعبون مع المنتخبات الوطنية، وهم قادمون من موسم خاضوا فيه كأس العالم ولعب بعض اللاعبين أكثر من 60 مباراة".

وأشار الى أنه "نحاول إيجاد طرق لتجنبها (الإصابات) لكنها جزء من كرة القدم".