العالم اليوم - أميركا تعفي الإسرائيليين من التأشيرة.. وتحدد موعد التطبيق

انتم الان تتابعون خبر أميركا تعفي الإسرائيليين من التأشيرة.. وتحدد موعد التطبيق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:20 مساءً - أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من تأشيرات دخول الولايات المتحدة.

وفي بيان مشترك مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، اعتبر بلينكن أن انضمام إسرائيل إلى البرنامج، والمتطلبات التي ينضوي عليها، سيجعل البلدين أكثر أمنا.

من جانبه، أشار مسؤول أميركي إلى أن القرار سيشمل كافة الفلسطينيين الأميركيين المُقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن اتفاق متبادل مع إسرائيل للإعفاء من التأشيرات.

وبحلول نهاية نوفمبر المقبل، سيتمكن الإسرائيليون من السفر إلى الولايات المتحدة بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول لرحلات تستمر 90 يوما على الأقل.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بهذا القرار قائلا: "عملنا على هذا لسنوات، نحو عقد"، وفق "فرانس برس".

وقال: "أود أن أعرب عن تقديرنا للرئيس الأميركي جو بايدن لدعمه هذه المبادرة التي ستعزز العلاقات بين الشعبين".

ويأتي القرار بعد اتفاق مبادلة بشأن الإعفاء من التأشيرات أبرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل في يوليو الماضي، وكان قيد الاختبار لعدة أشهر.

وتعهدت إسرائيل بسلسلة خطوات للامتثال لمطالب أميركية بمعاملتها جميع حاملي جوازات السفر الأميركية على قدم المساواة، دون تمييز ضد اميركيين من أصول فلسطينية أو عربية أو من المسلمين.

وأصر مسؤول أميركي تحدث مع الصحفيين على أن القرار لا يعد "خدمة" لإسرائيل بل نتيجة لتقدم تم إحرازه.

وأكد مسؤولون اميركيون أنه بالإمكان إلغاء الاعفاء من التأشيرات في حال حدوث تراجع.