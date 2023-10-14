القسام تقصف تل أبيب بدفعة صاروخية
أطلقت المقاومة الفلسطينية، ضمن ملحمة "طوفان الأقصى"، رشقات صاروخية في اتجاه "تل أبيب" والمدن المحتلة الأخرى.
وبحسب إعلام العدو الصهيوني فقد دوّت صفارات الإنذار في السّهل الداخلي، الذي يضمّ اللد والرملة، في اليوم الثامن للملحمة.
وأعترف إعلام العدو بمصرع مستوطن وإصابة 12 من جراء القصف الصاروخي من غزة، خلال اليوم.
أعلنت كتائب القسام قصف موقع إسناد "صوفا" العسكري بقذائف الهاون، ونشرت مشاهد عن القصف الصاروخي في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
كما أعلنت الكتائب، عن استهداف "تل أبيب" برشقاتٍ صاروخية، بالإضافة إلى استهداف مستوطنة "سديروت"، ومدينتي عسقلان وبئر السبع.
وأعلنت القسام أيضا أنّها قصفت حشود العدو الصهيوني قرب مستوطنة "كيبوتس نيريم" في محيط قطاع غزّة، بالصواريخ وقذائف الهاون، الأمر الذي أدّى إلى وقوع خمس إصابات في صفوف جنود العدو، بينها إصابات خطرة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قصف سرايا القدس لمدينة عسقلان المحتلّة ومستوطنتي "سديروت" و"زيكيم" برشقة صاروخية.
وأعلنت أيضاً أنها استهدفت الحشود الصهيونية في "كيبوتس نيريم" وقرب كيسوفيم برشقات صاروخية.
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