العالم اليوم - حماس تبدأ مشاروات لاختيار رئيس جديد للحركة

انتم الان تتابعون خبر حماس تبدأ مشاروات لاختيار رئيس جديد للحركة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 11:22 مساءً - أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، بدأ المشاورات من أجل اختيار رئيس جديد لها بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية، طهران.

وقالت حماس في بيان إن: "قيادة الحركة باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة".

وأضافت أن "مؤسسات الحركة التنفيذية وأطرها الشورية تواصل أعمالها.. وستبادر الحركة إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها"

وأكدت الحركة أن ما "تتداوله بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة".

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء الماضي، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، مما عزز مخاوف توسع الصراع في المنطقة المضطربة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتفاقم الصراع في لبنان.

وقالت الحركة في بيان إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قتل بواسطة "مقذوف قصير المدى" أطلق على مقر إقامته في طهران.