العالم اليوم - نجمان يكشفان أسباب فوز الأهلي بالدوري للمرة 44 في تاريخه

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 05:18 صباحاً - "شخصيته التي لم تتغير طوال سنوات"، و"توفر اللاعبين والبدلاء المناسبين"، و"الإعداد البدني"، من أبرز أسباب نجاح نادي الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ44، وفق تحليلات لاعبين تاريخيين.

وفاز الأهلي، الخميس، بهدف نظيف على مضيفه نادي سموحة، سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة الأخيرة، بنهائي الدوري المصري الممتاز.

وفي حديث لموقع "دوت الخليج"، قال القائد التاريخي للأهلي، وائل جمعة، لموقع "دوت الخليج"، إن تتويج الأهلي باللقب "لم يأت صدفة، ولكن جميع اللاعبين بذلوا مجهودا خرافيا. هناك أيضا تنظيم مميز للغاية من الجهاز الفني طيلة موسم صعب وشاق".

وأضاف صخرة الدفاع المصري السابق أن الفوز بالبطولات يأتي لأسباب عديدة، أهمها أن "مجلس إدارة النادي، على قلب رجل واحد، بقيادة نجم كبير هو الكابتن محمود الخطيب الذي يعلم كل تفاصيل اللعبة بتاريخه المعروف".

وتابع جمعة موضحا أسباب تميز الأهلي أن هناك: "تعاقد المجلس مع نجوم كبار قادرين على إحداث الفارق أمام أي منافس، مثل صفقة النجم الفلسطيني وسام أبو علي وإمام عاشور، ومن قبلهما مروان عطية وغيرهم".

وأثنى جمعة على "لاعبي الأهلي والمؤهّل البدني تحديدا الذي حافظ على لياقة اللاعبين في أطول موسم كروي ربما في العالم".

وأشاد "بالمدرب مارسيل كولر على عملية التدوير في مشاركة اللاعبين في المباريات".

ونصح جمعة المدرب كولر "بمنح اللاعبين الأساسيين راحة تامة، واستكمال بقية المباريات بالشباب الذي يتطلعون لفرصة المشاركة وتقديم أوراق اعتمادهم في الفريق".

من جانبه، أرجع علاء حسب الله نجم المنتخب الوطني المصري السابق وقائد نادي الترسانة، فوز الأهلي مجددا باللقب "لشخصية الفريق التي تبحث دائما عن البطولات، والأهم وجود بدلاء في مستوى الأساسيين"، مشيرا إلى أن "الدوري بطولة طويلة وشاقة، وتحتاج للنفس الطويل والبدلاء المناسبين لتعويض غياب الأساسيين سواء للإصابات أو الطرد".

ويرى حسب الله أن "شخصية الأهلي في هذه السنوات لم تتغير عن سنوات مواجهاته قبل 20 عاما، وخاصة فيما يتعلق بالروح العالية من اللاعبين، وهي سمة أساسية في كل أجيال الأهلي".

وأشار حسب الله أيضا متحدثا عن أسباب تألق الأهلي إلى "الدعم الكبير من مجالس الإدارة للاعبين، وعدم محاسبة أي مدرب إلا بعد نهاية الموسم، عدا حالات استثنائية".