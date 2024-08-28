العالم اليوم - "أسد في الجزيرة".. الأهلي المصري يقدم لاعبه المغربي الجديد

انتم الان تتابعون خبر "أسد في الجزيرة".. الأهلي المصري يقدم لاعبه المغربي الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 07:25 مساءً - أعلن الأهلي المصري، الأربعاء، رسميا تعاقده مع اللاعب المغربي أشرف داري قادما من بريست الفرنسي.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، في مقطع فيديو نشرته صفحة الأهلي على منصة "إكس"، معلنا "أشرف داري أهلاوي".

وقال أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم -مدير التعاقدات-، إنه تم التعاقد مع مدافع بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات.

وكشف أنه تم الانتهاء من كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، مشيرا إلى أن داري اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

وسبق لأشرف أن حمل قميص المنتخب المغربي في 7 مباريات، إلى جانب حمله قميص الوداد الرياضي المغربي لأكثر من مئة مباراة، وأحرز معه اللقب المحلي 3 مرات، إضافة إلى دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي المصري أعلن، في وقت سابق، التعاقد مع الدولي المغربي يحيى عطية الله قادما من نادي سوتشي الروسي على سبيل الإعارة.