نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملياردير ألماني يهاجم بايدن وهاريس ويوجه رسالة للأمريكيين عن روسيا.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم رجل الأعمال الألماني كيم الدوت كوم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، متهما إياهما بعدم الكفاءة بعد تبديد 250 مليار دولار في الصراع الأوكراني.

وعلق كوم على تغريدة للصحفي الأمريكي جيم أكوستا، الذي كتب عن نية الولايات المتحدة اتهام روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكتب كوم عبر حسابه على منصة "إكس": "هل تنتصر روسيا بالحرب بالوكالة على الولايات المتحدة في أوكرانيا وتؤثر على انتخابات 2024 من خلال فضح عدم كفاءة بايدن وهاريس وتبديد 250 مليار دولار في معركة غير مجدية ضد قوة نووية؟".

وأكد كوم على ضرورة الاستماع إلى وجهة نظر روسيا، مضيفا: "لا تصوتوا لهؤلاء الحمقى".

وفي وقت سابق، قال كوم إنه يجب على العالم أن يشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ على رد فعلهما المنضبط على الاستفزازات الأمريكية.

وكتب دوت كوم على شبكة التواصل الاجتماعي X: "يجب أن يكون العالم ممتنا لكل من فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، لأنهما زعيمان عقلانيان يتصرفان بشكل منضبط في مواجهة الاستفزازات المتزايدة من جانب حكومة الولايات المتحدة. دون شك يتمتع قادة روسيا والصين بالحكمة، ولهذا السبب بالذات ما زلنا جميعا على قيد الحياة. دعونا نأمل أن نتمكن من الوصول إلى نوفمبر دون حرب نووية".