عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بعد تهديدات الحوثيين بالتصعيد

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وذلك بعد أيام قليلة من تهديدات جماعة الحوثيين بتكثيف هجماتهم ردًا على مقتل رئيس حكومتهم وعدد من وزرائه في ضربة إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "عقب صفارات الإنذار التي دوت قبل قليل في عدة مناطق داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن"، في إشارة إلى أن الصاروخ شكّل تهديدًا مباشرًا أدى إلى تشغيل أنظمة الإنذار المبكر داخل الأراضي المحتلة.

أول صاروخ يفعل صافرات الإنذار منذ ضربة صنعاء

حسب ما أعلنه جيش الاحتلال، فإن هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها صاروخ مصدره اليمن إلى تفعيل صفارات الإنذار داخل إسرائيل منذ الضربة الجوية التي نفذتها تل أبيب على صنعاء الأسبوع الماضي.

وكانت الضربة الإسرائيلية قد أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولًا رفيعًا آخرين، وهو ما مثّل ضربة قوية للجماعة التي وصفت الحادثة بأنها "اعتداء سافر" يستوجب الرد المباشر.

تداعيات مقتل رئيس حكومة الحوثيين

يعد أحمد غالب الرهوي أكبر مسؤول سياسي يقتل في سياق المواجهة المتصاعدة بين الحوثيين وإسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة، وقد أثار إعلان مقتله إلى جانب عدد من وزرائه غضبًا واسعًا داخل قيادة الحوثيين، التي اعتبرت ما جرى استهدافًا لسيادتها ودورها السياسي.

وأكدت الجماعة أنها ستواصل هجماتها على دولة الاحتلال الإسرائيلي دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة، متعهدة بأن يكون الرد "ثابتًا وتصاعديًا"، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة خلال الفترة المقبلة.