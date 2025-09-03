نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: القوات الأمريكية ستظل في بولندا وقد نرسل المزيد إذا طلبت وارسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية المنتشرة في بولندا حاليًا ستظل هناك، وقد ترسل واشنطن المزيد في حال طلبت وارسو ذلك.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره البولندي كارول ناوروكي ردا على سؤال حول ما إذا كانت القوات الأمريكية ستبقى في بولندا: "نعم، اعتقد ذلك. إذا حدث أي شيء فسنرسل المزيد إذا طلبوا ذلك".

وأضاف: "لم نفكر مطلقا في الأمر [سحب القوات الأمريكية من بولندا]. ندرس ذلك فيما يتعلق بدول أخرى، ولكن ليس بولندا".

وأشار ترامب إلى أن وارسو لطالما طلبت من واشنطن زيادة حضورها العسكري في بولندا، معربا عن رضا حيال مستوى إنفاق بولندا العسكري.