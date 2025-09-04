العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 07:20 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وإن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وفي وقت لاحق، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ الذي أُطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية. ولم تُطلق صفارات الإنذار وفقًا للنظم المتبعة.

وهذا هو ثالت صاروخ يتم إطلاقه من اليمن في أقل من 24 ساعة.

بالتزامن مع الإعلان عن رصد صاروخ أطلقه الحوثيون، أظهرت بيانات موقع فلايت رادار اضطرابات في حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون.

وجاء في بيان سابق للجيش الإسرائيلي: "تقرير أولي بشأن رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".

وأضاف البيان "يُطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وكانت جماعة الحوثي اليمنية أعلنت، أمس الأربعاء، عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.

وأفاد مراسلنا أن الحوثيين أعلنوا عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ومزدوجة بصاروخين باليستيّين أحدهما نوع "فلسطين-2"، المتشظي ذو الرؤوس المتعددة، والآخر نوع "ذو الفقار".

وأوضح الحوثيون، وفق بيان صادر عنهم، أن العملية العسكرية النوعية استهدفت أهدافا حساسة لإسرائيل في منطقة يافا.

وقال الحوثيون إنهم مستمرون في مواجهة إسرائيل.