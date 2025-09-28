نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تعلن فقدان الاتصال بأسيرين إسرائيليين: حياتهما في خطر حقيقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" انقطاع التواصل مع أسيرين إسرائيليين لديها في قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والقصف العنيف في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وجاء في بيان صادر عن "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس": "تعلن كتائب القسام انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان انغريست نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة".

وأضاف البيان: "حياة الأسيرين في خطرٍ حقيقي، وعلى قوات الاحتلال التراجع فورًا إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين.. وقد أعذر من أنذر".