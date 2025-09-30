العالم اليوم - انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر "جلوبل ريل 2025" في أبوظبي

انتم الان تتابعون خبر انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر "جلوبل ريل 2025" في أبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 12:25 مساءً - انطلقت في مركز أدنيك أبوظبي، الثلاثاء، فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" الذي يستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة وأكثر من 20 وفد وزاري وكبار القادة من القطاعين العام والخاص ومتحدثين ومشاركين من أكثر من 100 جنسية.

ويجمع الحدث العالمي الذي يقام تحت شعار "قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي"، نخبة من قادة ورواد النقل العالمي والمختصين في هذا المجال لتعزيز التعاون والابتكار في النقل والعمليات اللوجستية والبنية التحتية بين دول العالم المختلفة.

ومن المتوقع أن يستضيف الحدث أكثر من 20 ألف زائر دولي على مدار ثلاثة أيام تزخر بجلسات حوار إستراتيجي وعروض المشاريع وتبادل الخبرات التقنية.

ويمتد معرض هذا العام على أربع قاعات بمشاركة أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية عارضة تمثل 14 قطاعًا مختلفًا بدءًا من البنية التحتية والمركبات المتحركة وصولاً إلى الابتكار الرقمي والتمويل والتنقل الذكي.

كما تشارك أكثر من 70 شركة في المعرض لأول مرة إلى جانب أكثر من 11 مشغلا وطنيا للسكك الحديدية.

ويستضيف المؤتمر الإستراتيجي أكثر من 55 جلسة رفيعة المستوى توفر رؤى فريدة من الخبراء في المجالات المختلفة، تشمل تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة، والتمويل المستدام، والسياسات والحوكمة، وقابلية التشغيل البيني وتوحيد الشبكات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة وتخطيط مدن المستقبل.