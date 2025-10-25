نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي البث المباشر لمباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، التي تُقام مساء اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويُعد اللقاء خطوة مهمة للنادي الأهلي نحو التأهل إلى دور المجموعات من البطولة التي يحمل لقبها التاريخي كأكثر نادٍ تتويجًا بها في القارة السمراء.

الأهلي يدخل اللقاء بأريحية بعد فوزه في الذهاب

يخوض المارد الأحمر مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 في الأراضي البوروندية، وهو ما يمنحه أفضلية واضحة في لقاء الإياب.

ويطمح المدير الفني مارسيل كولر إلى تحقيق فوز جديد يُثبت هيمنة الأهلي الإفريقية، ويُواصل رحلة الدفاع عن اللقب الذي حسمه الموسم الماضي بعد تفوقه على الترجي التونسي في النهائي.

من جانبه، يسعى فريق إيجل نوار إلى تقديم مباراة قوية ومحاولة قلب الطاولة على الأهلي في عقر داره، رغم صعوبة المهمة أمام بطل القارة التاريخي وصاحب الجماهيرية الجارفة.

رابط البث المباشر لمباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم

يمكن متابعة اللقاء لحظة بلحظة بجودة عالية ودون تقطيع.

سيتم تحديث البث المباشر أولًا بأول مع انطلاق صافرة البداية، لمواكبة جميع تفاصيل المباراة من الأهداف والفرص والبطاقات والتحليلات الفنية الدقيقة.

رابط البث المباشر: متاح عبر القناة الناقلة «أون تايم سبورت 1»، إلى جانب المنصات الإلكترونية الرياضية التي تقدم تغطية مباشرة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم

تنطلق مباراة الأهلي وإيجل نوار مساء اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في تمام الساعة:

الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات

السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار

تنقل شبكة قنوات «أون تايم سبورت» المواجهة المرتقبة بين الأهلي وإيجل نوار عبر قناة ON Time Sports 1، بتعليق صوتي مميز وتحليل فني من نجوم الكرة المصرية.

كما تتيح القناة البث عبر الإنترنت من خلال منصاتها الرسمية، لتتيح للجماهير متابعة اللقاء في أي مكان.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيجل نوار

من المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المباراة بتشكيل قوي يضمن السيطرة المبكرة على مجريات اللعب، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – تريزيجيه – زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: جيرالدو شار

ويمتلك الأهلي مجموعة من البدائل المميزة على دكة الاحتياط، مثل حسين الشحات وبيرسي تاو، الذين قد يشاركون في الشوط الثاني إذا اقتضت الحاجة.

مواجهة حاسمة قبل انطلاقة المجموعات

يسعى الأهلي لحسم التأهل رسميًا إلى دور المجموعات مبكرًا، واستعراض قوته أمام جماهيره في القاهرة قبل انطلاق المرحلة الأصعب من البطولة.

أما إيجل نوار، فيحاول إثبات ذاته رغم فارق الخبرة والإمكانيات، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية ترفع من مكانته على الصعيد القاري.

الأهلي يبحث عن اللقب الـ12 في تاريخه

يدخل الأهلي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بهدف واضح وهو التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخه، وتعزيز مكانته كأكثر نادٍ إفريقي تحقيقًا للبطولات القارية.

ويُعد الأداء الدفاعي القوي والانسجام بين عناصر الوسط أبرز نقاط قوة الفريق الأحمر، الذي يسعى لتقديم عرض كروي ممتع أمام جماهيره الليلة.

تابعوا معنا البث المباشر الآن لمباراة الأهلي وإيجل نوار لحظة بلحظة عبر موقع «بوابة دوت الخليج»، واستمتعوا بتغطية شاملة لأحداث اللقاء وتحليل مميز بعد صافرة النهاية.