بث مباشر لمباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. جودة عالية ودون تقطيع

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة الإفريقية والعربية حول العالم البث المباشر لمباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير ودعم قوي من جماهير القلعة الحمراء.

يدخل النادي الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف، أحرزه النجم محمد شريف، مما يمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب الحاسمة.

ويسعى المارد الأحمر، بقيادة مدربه السويسري توروب، إلى تحقيق فوز جديد يؤكد تفوقه ويضمن له التأهل رسميًا إلى دور المجموعات من البطولة القارية، في رحلة جديدة نحو تحقيق اللقب رقم 12 في تاريخه الإفريقي.

في المقابل، يطمح فريق إيجل نوار البوروندي إلى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء بطل القارة التاريخي، رغم صعوبة المهمة أمام حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد البطولات. ويراهن الفريق الزائر على الهجمات المرتدة السريعة والضغط المبكر أملًا في خطف هدف مبكر يربك حسابات الأهلي.

البث المباشر لمباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم دون تقطيع

توفر بوابة "دوت الخليج الإلكترونية" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم بجودة عالية HD ودون تقطيع، مع متابعة لحظية دقيقة لأحداث اللقاء، وأبرز فرص التسجيل، والتبديلات، ونتيجة المباراة لحظة بلحظة.

ويمكن للجماهير مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر الآن عبر الإنترنت أو من خلال قناة "أون تايم سبورت 1" الناقلة الحصرية للبطولة داخل مصر.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

تُقام مباراة الأهلي وإيجل نوار في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي. ويُنتظر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم إفريقي بقيادة الحكم الكونغولي جون كابيتا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار

تنقل قناة ON Time Sports 1 HD المباراة بشكل حصري داخل مصر، مع تغطية تحليلية مميزة قبل اللقاء وبعده، تتضمن تحليل الأداء الفني والخطط التكتيكية للفريقين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيجل نوار اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – تريزيجيه – زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: جراديشار

ويُنتظر أن يمنح توروب الفرصة لبعض الوجوه الجديدة في الشوط الثاني، بعد حسم النتيجة مبكرًا، استعدادًا لبداية قوية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2025.

الأهلي يسعى لتعزيز رقمه القياسي الإفريقي

يواصل الأهلي سعيه نحو اللقب الثاني عشر في تاريخه، بعدما فرض هيمنته على الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة، وسط طموح جماهيره العريضة لرؤية الفريق على منصات التتويج مجددًا.