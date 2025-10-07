العالم اليوم - نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال

انتم الان تتابعون خبر نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - أمرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس شركة "جونسون آند جونسون"، بدفع 966 مليون دولار لأسرة امرأة، توفيت بعد إصابتها بنوع من السرطان يصيب طبقة الأنسجة الرقيقة التي تغطي العديد من الأعضاء الداخلية، بعدما تبين لها أن الشركة مسؤولة عن ذلك.

وهذه أحدث دعوى تواجه فيه الشركة اتهامات بأن منتجاتها من بودرة الأطفال تسبب السرطان.

واعتبرت المحكمة "جونسون آند جونسون" مسؤولة عن الوفاة، في أحدث دعوى تتهم منتجات بودرة الأطفال التي تنتجها بأنها تسبب السرطان.

ورفعت عائلة ماي مور، التي توفيت عام 2021، الدعوى ضد الشركة في العام نفسه، زاعمة أن منتجات بودرة الأطفال من "جونسون آند جونسون" كانت تحتوي على ألياف الأسبستوس التي تسببت في إصابتها بهذا النوع النادر من السرطان.

وأكدت "جونسون آند جونسون" مرارا أن منتجاتها آمنة ولا تحتوي على الأسبستوس ولا تسبب السرطان.