العالم اليوم - إدارة ترامب تسرح عشرات الموظفين بمراكز السيطرة على الأمراض

انتم الان تتابعون خبر إدارة ترامب تسرح عشرات الموظفين بمراكز السيطرة على الأمراض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سرحت عشرات الموظفين العاملين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وهذه أحدث جولة من عمليات التسريح وشملت "محققي الأمراض" وعلماء كبارا ومكتب واشنطن بأكمله.

ولم يرد البيت الأبيض ولا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

وقالت الصحيفة إن الموظفين تلقوا إشعارات التسريح عبر البريد الإلكتروني مساء أمس الجمعة، وأبلغتهم بأن مهامهم تعتبر الآن غير ضرورية أو "متطابقة تقريبا" مع مهام يتم تنفيذها في قطاعات أخرى في الوكالة.

وأضافت الصحيفة أن العدد الدقيق للعاملين المسرحين لم يتأكد بعد.

وأدى الإغلاق الحكومي المتواصل إلى إيقاف مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين عن العمل، ومن بينهم موظفون بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي تضم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.