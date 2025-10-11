نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يدعو لمنح اتفاق وقف الحرب في غزة شرعية أممية ويؤكد أهمية التنفيذ الكامل لبنوده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يدعو لمنح اتفاق وقف الحرب في غزة شرعية أممية ويؤكد أهمية التنفيذ الكامل لبنوده

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تحويل الاتفاق إلى مرحلة استقرار دائم تضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن في المنطقة.

التزام مصري بدعم السلام ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس استعرض مع نظيره القبرصي تفاصيل الاتفاق وأبعاده الإنسانية والسياسية، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودًا مكثفة على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي.

وشدد الرئيس على أن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق يمثل الضمان الحقيقي لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار بصورة عاجلة.

دعوة قبرصية لحضور احتفالية اتفاق غزة في القاهرة

وفي إطار تعزيز الدور المصري في دعم السلام الإقليمي، وجّه السيد الرئيس دعوة رسمية إلى الرئيس القبرصي للمشاركة في الاحتفالية التي ستُقام بالقاهرة بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في غزة، تقديرًا للدعم القبرصي وجهود التعاون المشترك في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

دعوة لنشر قوات دولية ومنح الاتفاق شرعية أممية

وأكد المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس دعا إلى نشر قوات دولية في قطاع غزة لضمان استقرار الأوضاع وتنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع، مع منح الاتفاق شرعية دولية من خلال مجلس الأمن، بما يكفل التزام جميع الأطراف ببنوده ويحميها من أية خروقات مستقبلية.

كما اتفق الجانبان على أهمية إطلاق مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، حيث رحّب الرئيس القبرصي بمبادرة مصر في استضافة المؤتمر خلال الفترة المقبلة دعمًا للجهود الإنسانية والتنموية في غزة.

مصر تواصل دورها القيادي في تحقيق الاستقرار

ويأتي هذا الاتصال في إطار التحركات المصرية المستمرة لترسيخ دعائم السلام في الشرق الأوسط، من خلال مبادرات فاعلة واتصالات إقليمية ودولية مكثفة، تعكس مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة تعمل من أجل إنهاء الصراع وإعادة بناء مستقبل آمن ومستقر للشعب الفلسطيني.