إعلام غربي: ميرتس يعتزم زيارة مصر الاثنين المقبل

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "بيلد" بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم زيارة مصر الإثنين المقبل لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكتبت الصحيفة: "يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس زيارة مصر يوم الاثنين لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

ووفقًا لصحيفة بيلد، سيُعقد الاجتماع في شرم الشيخ، وليس في القاهرة، لأن المصريين والأمريكيين يمكنهم توفير أمن أفضل هناك.

بالإضافة إلى ميرتس، من المتوقع أن يصل إلى مصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. لم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينضم إليهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد.

وكتبت الصحيفة: "في هذا الحفل، يعتزم رؤساء الدول والحكومات توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل وقطاع غزة كدولتين ضامنتين".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المستشار الألماني فريدريش ميرز دعاه لحضور حفل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم توقيع اتفاق بشأن تسوية في غزة خلال زيارته لمصر، والتي قد تتم يوم الأحد.