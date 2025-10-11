نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يدعو لنشر قوات دولية في غزة.. واتفاق على إعادة الإعمار والتعافي المبكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يدعو لنشر قوات دولية في غزة.. واتفاق على إعادة الإعمار والتعافي المبكر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، على ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، لضمان استقرار الأوضاع وتنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب على أرض الواقع، بما يحقق سلامًا دائمًا وشاملًا في المنطقة، ويحمي الاتفاق من أي خروقات مستقبلية.

شرعية أممية للاتفاق عبر مجلس الأمن

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد على أهمية منح الاتفاق شرعية دولية من خلال مجلس الأمن، لضمان التزام جميع الأطراف ببنوده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل الضمان الحقيقي لاستمرار وقف الحرب، وتهيئة بيئة مستقرة تمهّد لإعادة إعمار قطاع غزة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

مصر تواصل دورها القيادي في تثبيت الاستقرار

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي استعرض مع نظيره القبرصي جهود مصر المكثفة على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي توّجت بالتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في غزة بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الرئيس أن مصر لن تدّخر جهدًا في متابعة تنفيذ الاتفاق ومراقبة التزام الأطراف كافة، من أجل تثبيت دعائم السلام ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر

وفي سياق متصل، اتفق الجانبان على إطلاق مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث رحّب الرئيس القبرصي بمبادرة مصر في استضافة المؤتمر خلال الفترة المقبلة، دعمًا للجهود الإنسانية والتنموية الهادفة إلى إعادة بناء القطاع وتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيه.

تأكيد على الدور المصري المحوري

ويأتي هذا التحرك في إطار النهج المصري الثابت في دعم قضايا المنطقة والسعي إلى تحقيق سلام عادل ومستدام، يعيد الأمن والاستقرار إلى الشرق الأوسط، ويعزز مكانة مصر كوسيط موثوق قادر على تحويل الاتفاقات إلى واقع ملموس يخدم شعوب المنطقة.