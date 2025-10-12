نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يتوجه لشرم الشيخ للمشاركة بقمة السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى شرم الشيخ غدًا الاثنين للمشاركة في قمة السلام برئاسة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدشن القمة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، كمرحلة اولى لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع على اساس خطة ترامب.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله أن الاتفاق يمثل بداية الطريق نحو وقف نزيف الدم واستعادة الحياة الطبيعية وإعادة الاعمار في غزة وفتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد حل الدولتين.

ووجه أبو الغيط الشكر لكل من مصر والولايات المتحدة لدورهما الكبير في وقف حرب الإبادة، كما عبر عن تقديره لما قامت به كل من قطر وتركيا في الوساطة المخلصة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني.