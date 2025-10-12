نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد المصور الصحفي صالح الجعفراوي خلال اشتباكات مسلحة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتباكات عنيفة تهز مدينة غزة



أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، بمقتل الناشط صالح الجعفراوي خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر من حركة حماس ومسلحين من عائلة دغمش في مدينة غزة.

ووفقًا للمصادر، فإن الاشتباكات دارت في عدد من أحياء المدينة بعد توتر أمني تصاعد بين الجانبين في الساعات الأولى من الصباح، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وسط حالة من الخوف بين المدنيين في المناطق القريبة من موقع الاشتباكات.

وحدة سهم تواجه عائلات فلسطينية



تخوض وحدة سهم التابعة لحركة حماس مواجهات مسلحة مع عدد من العائلات الفلسطينية، من بينها عائلات المجايدة ودغمش وأبو سمرة، على خلفية اتهامات موجهة لتلك العائلات بالتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي الاتهامات التي نفتها العائلات بشكل قاطع، معتبرة أنها تأتي في سياق تصفية حسابات داخلية.

تصاعد التوتر الأمني في غزة



يأتي هذا التصعيد الميداني في ظل حالة هشاشة أمنية يعيشها القطاع عقب وقف إطلاق النار الأخير، حيث حذرت أوساط فلسطينية من خطورة تحول هذه الاشتباكات إلى صراع داخلي يهدد استقرار غزة المنهكة من الحصار والتوتر المستمر منذ سنوات.

استشهاد المصور الصحفي صالح الجعفراوي خلال اشتباكات مسلحة في غزة



أفادت مصادر ميدانية في قطاع غزة باستشهاد المصور الصحفي صالح الجعفراوي أثناء تغطيته للاشتباكات الدائرة بين الأجهزة الأمنية ومجموعات مسلحة في عدد من مناطق القطاع، في حادثة تعكس استمرار حالة التوتر الأمني رغم مرور أيام على إعلان وقف إطلاق النار.

ضحايا بين المدنيين والنازحين



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بشكل مفاجئ في الأحياء الشمالية والوسطى من غزة وسط حالة من الفوضى وذعر بين السكان، فيما أكدت التقارير أن عناصر تابعة لإحدى الميليشيات المسلحة أطلقت النار على مجموعة من النازحين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في مدينة غزة بعد نزوحهم المؤقت إلى الجنوب خلال فترة التصعيد الأخير، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

الجعفراوي.. عين الحقيقة التي لا تنطفئ



يُذكر أن المصور الشهيد صالح الجعفراوي كان من أبرز الصحفيين الميدانيين الذين وثقوا بكاميراتهم معاناة المدنيين خلال العدوان الأخير على القطاع، حيث اشتهر بصوره التي نقلت للعالم قصصًا مؤلمة عن الحياة تحت الحصار والقصف، ويُعد استشهاده خسارة جديدة للإعلام الفلسطيني الذي فقد خلال العامين الماضيين عددًا كبيرًا من الصحفيين في ميادين المواجهة.

تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية



ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع غزة وضعًا هشًا للغاية بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن مؤخرًا بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، والذي أنهى عامين من القصف المكثف والتدمير الواسع للبنية التحتية والمنازل. ومع ذلك، ما تزال الأوضاع الإنسانية والأمنية متوترة، وسط تحذيرات من أن أي اشتباكات داخلية قد تعيد إشعال الفوضى وتفاقم معاناة المدنيين الذين يعيشون ظروفًا قاسية.

دعوات لفتح تحقيق عاجل



من جانبها، دعت مؤسسات حقوقية وإعلامية محلية ودولية إلى فتح تحقيق عاجل في حادثة مقتل الجعفراوي، وضمان حماية الصحفيين العاملين في الميدان، باعتبارهم شهود الحقيقة الذين يخاطرون بحياتهم لنقل ما يحدث داخل القطاع إلى العالم.

