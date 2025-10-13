عاجل- السيسي يمنح ترامب قلادة النيل تقديرًا لدوره في إحلال السلام ووقف الحرب في غزة

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يمنح ترامب قلادة النيل تقديرًا لدوره في إحلال السلام ووقف الحرب في غزة

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل، أرفع وسام في جمهورية مصر العربية، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام بالشرق الأوسط، ودوره المحوري في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة.

وجرت مراسم التكريم على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، التي شهدت الإعلان عن اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب في قطاع غزة وبدء مرحلة إعادة الإعمار، بمشاركة عدد من القادة العرب والدوليين.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن منح قلادة النيل للرئيس ترامب يأتي عرفانًا بدوره الفاعل في تحقيق اختراق حقيقي في مسار السلام، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل بداية جديدة للاستقرار في المنطقة ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون والتنمية.

من جانبه، أعرب الرئيس ترامب عن امتنانه العميق للرئيس السيسي وللشعب المصري، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا ركيزة السلام في الشرق الأوسط، وأن هذا التكريم يحمل دلالة رمزية كبيرة على عمق الشراكة بين البلدين.