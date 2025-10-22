النهضة يلاقي الريان القطري فـي اختبار صعب بالجولة الثانية

فـي دوري الخليج للأندية الأبطال يخوض اليوم نادي النهضة اختبارا صعبا، عندما يلاقي نادي الريان القطري في منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج للأندية الأبطال في الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن منافسات المجموعة الثانية وتُعد هذه المواجهة اختبارا حقيقيًا للنهضة الذي يسعى لتحقيق أول انتصار له في البطولة بعد تعادله الإيجابي (1-1) أمام الشباب السعودي في الجولة الأولى، بينما يطمح الريان لتعزيز صدارته بعد فوزه الكبير (5-0) على تضامن حضرموت اليمني، حيث يتصدر الريان المجموعة بـ3 نقاط يليه النهضة بنقطة واحدة ثم الشباب السعودي بنقطة ويحتل تضامن حضرموت المركز الأخير دون نقاط. مباراة اليوم ستكون مليئة بالاثارة والندية بين الطرفين وكل منهما يطمح الى مضاعفة رصيده من النقاط .

