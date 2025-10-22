فـي الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين

بعثة سلطنة عمان تشارك اليوم

رسالة البحرين ـ خليفة الرواحي:

تصوير- نواف البوسعيدي :

تشارك سلطنة عمان ممثلة في اللجنة الأولمبية العمانية مساء اليوم الأربعاء في الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية للشباب في نسختها الثالثة التي تستضيفها مملكة البحرين، خلال الفترة من 22-31 أكتوبر الجاري، ويرفع علم سلطنة عمان في حفل الافتتاح الرسمي السيد عبد العزيز بن فهد البوسعيدي لاعب منتخب الفروسية، واللاعبة فداء بنت فؤاد البروانية من منتخب التايكواندو، وذلك في الدورة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف رياضي ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية للشباب، يتنافسون في 24 رياضة و31 فئة و253 حدثاً مميزا، في المنافسات التي تقام في عدد من المنشآت الرياضية أبرزها مدينة عيسى الرياضية، ومدينة خليفة الرياضية، ومركز البحرين العالمي للمعارض، وقرية التحمل، ومنطقة سما باي، وتشارك سلطنة عمان في الدورة بعدد 6 منتخبات، حيث يترأس البعثة الرسمية لوفد سلطنة عمان سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، ويتواجد ضمن البعثة العميد متقاعد سعيد بن محمد الحجري نائبا رئيس البعثة، وعبدالله بن محمد بامخالف الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية.

رفع علم السلطنة

شاركت البعثة الإدارية وممثلو المنتخبات التي وصلت البحرين وهي منتخبات (التايكواندو وألعاب القوى والفروسية والجولف) مساء أمس الثلاثاء بمركز البحرين العالمي للمؤتمرات في حفل الترحيب بالدول المشاركة، وتم فيها رفع أعلام الدول المشاركة حيث رفع علم سلطنة عمان في الحفل اللاعب آدم بن مسعود البرواني من منتخب الجولف.

واستعدادا للمسابقات باشرت المنتخبات الوطنية أمس حصصها التدريبية الأولى في الملاعب المحددة للتدريبات وسط أجواء من التفاؤل والمعنويات العالية، حيث وصلت الاثنين منتخبات (التايكواندو وألعاب القوى والفروسية) إلى جانب منتخب الجولف الذي وصل قبل أيام، كما وصلت البعثة الرسمية لسلطنة عمان برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم ويتواجد ضمن البعثة العميد متقاعد سعيد بن محمد الحجري نائبا رئيس البعثة، وعبدالله بن محمد بامخالف الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية.

استعداد وجاهزية

وحول استعدادات منتخب الجولف لدورة الألعاب الآسيوية للشباب أكد أحمد بن فيصل الجهضمي أمين عام الاتحاد العُماني للجولف وإداري المنتخب على جاهزية المنتخب للمنافسات فقال: أنهى المنتخب الوطني للجولف استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين، من خلال تدريبات مكثفة للاعبين وذلك استعدادا للدورة التي تعد عرسا رياضيا آسيويا، وتجمعا أولمبيا للشباب في أكبر محفل رياضي للشباب في آسيا.

وأوضح الجهضمي أن المنتخب خاض فترة إعداد مكثّفة شملت معسكرًا داخليًا في مسقط تحت إشراف الجهاز الفني، أعقبه معسكر خارجي في المنامة قبل انطلاق المنافسات الرسمية، وذلك بهدف رفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، موضحا أن اللاعب آدم البرواني واصل استعداداته من بريطانيا حيث يدرس هناك، من خلال أكاديمية متخصصة في تدريب الجولف، بينما يدرس اللاعب ماهر سنبت في إحدى الجامعات البريطانية وأجرى تدريباته اليومية ضمن برنامج خاص استعدادًا لهذه المشاركة، أما اللاعب برانش جاكواني فقد خاض تدريبات مكثفة في مسقط، إلى جانب بقية عناصر المنتخب الذين استعدوا ببرنامج تدريبي منظم قبل السفر إلى البحرين لإكمال التحضيرات النهائية.

وأضاف الجهضمي: “الفريق تجمع في مسقط وخاض حصصًا تدريبية مكثفة قبل المغادرة، ثم واصل التحضير في البحرين بمعسكر خارجي قصير لمدة يومين، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل المنافسات الرسمية، واختتم أمين عام الاتحاد العماني للجولف تصريحه بتقديم الشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية العُمانية وإلى السيد عزّان بن طارق آل سعيد، رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية، على دعمهم المستمر للاتحاد والمنتخبات الوطنية، كما وجّه الشكر إلى أعضاء بعثة السلطنة في مملكة البحرين على جهودهم الكبيرة وتعاونهم في تهيئة الظروف المثالية لإنجاح مشاركة المنتخب الوطني للجولف.

معنويات عالية

وقال محمد بن علي الكلباني إداري منتخب الفروسية: تأتي مشاركة المنتخب الوطني لقفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب ضمن مسيرة التطور التي تشهدها رياضة الفروسية، مشيدا بدعم وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية العُمانية والاتحاد العماني للفروسية لأنشطة الاتحاد ودورهم في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير السبل اللازمة لضمان جاهزيتها واستعدادها للمشاركات الخارجية. وأضاف الاستعداد للدورة مر عبر برامج تدريبية ومعسكرات فنية مكثفة هدفت إلى تطوير مهارات الفرسان والفارسات وصقل خبراتهم بما يواكب متطلبات المنافسات الدولية، حيث أنهى المنتخب الوطني لقفز الحواجز برنامجه التدريبي المكثف ضمن معسكر داخلي مغلق استمر لأكثر من شهرين، شمل حصصًا فنية يومية ركزت على رفع دقة الأداء وتعزيز الانسجام بين الفارس والحصان، إضافة إلى تدريبات عملية تحاكي طبيعة المسالك في المنافسات الدولية، مؤكدا جاهزية الفرسان الفنية ويشاركون في المنافسات بمعنويات مرتفعة، بعد فترة تحضيرية ناجحة خُتمت بتجارب ميدانية أظهرت تطورًا واضحًا في أداء الفرسان والخيول، موضحا أن المنافسة حق مشروع للجميع والمنتخبات الآسيوية تأتي بجاهزية عالية، ولا يمكن استثناء أي منتخب من دائرة المنافسة، فالمستوى العام مرتفع وهناك خيول مميزة جاءت من مختلف دول العالم للمشاركة تحت رايات المنتخبات الآسيوية، وبطبيعة الحال، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ورياضة الفروسية تعتمد على الانسجام اللحظي بين الفارس والخيل، ومع ذلك نحن ندخل البطولة بطموح المنافسة على المراكز الأولى، ولم نأت لمجرد المشاركة، مشيدا بجهود جميع فرسان المنتخب في التدريبات وانضباطهم التام في الحصص التدريبية شاكرا لهم الجهود التي قدّموها خلال الفترة الماضية والتي شملت فترة إعداد مكثفة وليست سهلة، خصوصًا أنهم ما زالوا في مرحلة الدراسة، ومع ذلك استطاعوا التوفيق بين التحصيل الدراسي والتدريبات اليومية بكل مسؤولية.

رئيس البعثة: المشاركة ترجمة للاهتمام بتطوير الرياضة

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن خميس آمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم نائب رئيس اللجنة الأولمبية العمانية رئيس بعثة وفد سلطنة عمان المشارك في دورة الألعاب الآسيوية للشباب على حرص واهتمام سلطنة عمان الكبير للتواجد في هذا المحفل الرياضي الآسيوي الكبير. وقال: تأتي مشاركة المنتخبات الوطنية في دورة ألعاب آسيا للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة ترجمة للاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية العمانية لتطوير الرياضة العُمانية وتوفير البيئة الممكنة لصقل مهارات الشباب الرياضيين وتمكينهم من المنافسة على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية، معربا عن اعتزازه بمشاركة 6 منتخبات تمثل سلطنة عُمان في هذا المحفل الرياضي المهم. وأضاف سعادته: جاء اختيار المنتخبات الوطنية الستة المشاركة في الدورة وفق معايير فنية اعتمدت على محددات ومعايير تضمن تقديم مستوى مشرف يمكن المواهب الشابة الواعدة من المنافسة بهدف تحقيق نتائج مشرّفة تعكس تطور الرياضة العمانية، مؤكدا أن الدورة بما تحمله من أسماء الرياضيين الشباب في قارة آسيا ستجعل من المنافسات قوية وتوفر مزيدا من الخبرة والاحتكاك والتجربة الميدانية للمواهب العمانية الشابة في مختلف الرياضات.