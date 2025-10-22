دبي ـ أ.ف.ب: حافظ الهلال السعودي على صدارته الآسيوية بالعلامة الكاملة بفوزه على ضيفه السد القطري 3-1 على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم. وتناوب على تسجيل ثلاثية التركي يوسف أكتشيشيك (25) والسنغالي خاليدو كوليبالي (40) والصربي سافيتش (81)، بينما سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو (63) هدف السد. ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط متقدما بفارق نقطتين عن وصيفه مواطنه الأهلي حامل اللقب، فيما صعد شباب الأهلي الاماراتي الذي حقق فوزه الثاني تواليا وجاء على حساب ضيفه ناساف الأوزبكستاني 4-1، إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن حامل اللقب. وتراجع السد للمركز التاسع بنقطتين، فيما بقي ناساف الذي تعرض لخسارته الثالثة تواليا في المركز الأخير من دون رصيد.

