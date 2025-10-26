العالم اليوم - IMI تنظم أول فعالية تجارية لها

انتم الان تتابعون خبر IMI تنظم أول فعالية تجارية لها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - نظمت مجموعة IMI، بشراكة مع "إي إن جي فيوتشر ميديا"، في دبي، أول فعالية تجارية لها، بمشاركة أكثر من 110 من الخبراء وصناع القرار في قطاعات الإعلام والإعلان.

وجمعت الفعالية، التي ترأسها الرئيس التنفيذي للإيرادات في المجموعة شريف بدر الدين، نخبة من شركاء IMI الاستراتيجيين، حيث استعرضت خلالها المجموعة محفظتها الواسعة من العلامات الإعلامية الرائدة، من بينها "دوت الخليج"، و"ذا ناشونال"، و"CNN الاقتصادية"، والعين الإخبارية.

وتمحورت الفعالية حول إبراز النمو المتسارع في أنشطة IMI التجارية، وتسليط الضوء على دورها في ترسيخ الشراكات وتعزيز الابتكار ضمن مشهد الإعلام الإقليمي المتطور.