محمد الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام بتروجت فى الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 01:36 مساءً - يستعيد فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب جهود نجمه محمد الشناوى قائد الفريق فى مباراة بتروجت القادمة بدوري نايل، بعد تعافيه من الإجهاد العضلى ونزلة البرد التى أبعدته عن مباراة إيجل نوار البوروندى الأخيرة.

وشارك مصطفى شوبير بشكل أساسى فى مباراة الأهلى وإيجل نوار فيما جلس محمد سيحا بديلا له، ومن المقرر أن يعود الشناوى لحماية عرين الأهلى فى لقاء بتروجت، على أن يتواجد مصطفى شوبير على دكة البدلاء.