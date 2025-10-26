محمد الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام بتروجت فى الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 01:36 مساءً - يستعيد فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب جهود نجمه محمد الشناوى قائد الفريق فى مباراة بتروجت القادمة بدوري نايل، بعد تعافيه من الإجهاد العضلى ونزلة البرد التى أبعدته عن مباراة إيجل نوار البوروندى الأخيرة.
وشارك مصطفى شوبير بشكل أساسى فى مباراة الأهلى وإيجل نوار فيما جلس محمد سيحا بديلا له، ومن المقرر أن يعود الشناوى لحماية عرين الأهلى فى لقاء بتروجت، على أن يتواجد مصطفى شوبير على دكة البدلاء.
وتخطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقبة إيجل نوار بطل بوروندي في التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وانتصر الأهلي على إيجل نوار بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
وسجل هدف المارد الأحمر عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 58.وكان الأهلي تفوق على إيجل نوار ذهابًا بنتيجة 1-0، ليعبر إلى دور المجموعات بـ2-0 بمجموع مباراتي دور الـ32.
فيما كانت اللقطة الأبرز فى اللقاء هى طرد مهاجم الأهلي جراديشار بعد 16 دقيقة فى قرار تحكيمي غريب أثار اندهاش الجميع. وظهرت علامات الاستغراب والدهشة على وجه جراديشار قبل أن يغادر ملعب المباراة.
ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.