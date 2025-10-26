نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة تاريخية.. ألمانيا تفجّر أكبر مفاعل نووي إيذانًا بنهاية عصر الطاقة الذرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة غوندريمينغن الألمانية، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، تفجير برجي التبريد العملاقين التابعين لمحطة الطاقة النووية الأكبر في البلاد، في مشهد مهيب يوثّق نهاية عصر الطاقة النووية في ألمانيا وبداية مرحلة جديدة من التحول نحو الطاقة النظيفة.

تفاصيل لحظة التفجير

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة انهيار البرجين البالغ ارتفاع كل منهما 160 مترًا، بعد تفجيرٍ هندسي مُخطط بدقة نفذته شركة ألمانية متخصصة في التفجيرات الصناعية، حيث سقط البرجان بفارق زمني قدره 15 ثانية فقط، وسط تصفيق وهتاف مئات الحاضرين الذين احتشدوا لمتابعة هذا الحدث التاريخي.

نهاية محطة غوندريمينغن

تُعد محطة غوندريمينغن واحدة من أقدم وأكبر المحطات النووية في أوروبا، إذ بدأت العمل منذ نحو ستة عقود وساهمت في توفير آلاف فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي في ولاية بافاريا.

لكن مع تطبيق قرار الحكومة الألمانية بالتخلي التدريجي عن الطاقة النووية عقب كارثة فوكوشيما عام 2011، تم إغلاق آخر مفاعلاتها نهائيًا في ديسمبر 2021، لتبدأ بعدها مرحلة التفكيك التي انتهت اليوم بتدمير برجي التبريد الرئيسيين.

خطة ألمانيا للطاقة المتجددة

تستعد الحكومة الألمانية لتحويل موقع المحطة السابقة إلى مركز ضخم للطاقة المتجددة، يتضمن إنشاء أكبر بطارية لتخزين الطاقة في البلاد بسعة تصل إلى 700 ميجاوات/ساعة، إضافة إلى محطة طاقة شمسية وأخرى تعمل بالغاز.

التحول في مجال الطاقة "Energiewende"

يأتي هذا الحدث في إطار خطة ألمانيا المعروفة باسم "Energiewende" أو التحول في مجال الطاقة، والتي تهدف إلى توليد 80% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، لتصبح ألمانيا رسميًا دولة خالية من الطاقة النووية وتعتمد على الطاقة الخضراء كبديل مستدام يحافظ على البيئة ويقلل الانبعاثات الكربونية.