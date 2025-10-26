نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انفجارات تهز غزة بعد نسف الاحتلال مبانٍ سكنية في الزيتون والشجاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هزّت أربعة انفجارات مدينة غزة، ناجمة عن عمليات نسف لمباني سكنية نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة، مما أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان وانتشار رائحة البارود في أرجاء المدينة، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 68،519 شهيدًا و170،382 مصابًا.

وأضافت المصادر أنه تمّ إضافة 220 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المختصة بمتابعة ملف التبليغات والمفقودين، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر 2025.

كما تمّ التعرف على 64 جثمانًا من أصل 195 جثمانًا من الجثامين التي أفرج عنها الاحتلال واستلمتها الجهات المختصة.