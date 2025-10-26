نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية: استشهاد شخص باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة شرقي البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص بضربة وجهتها مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة النبي شيت بقضاء بعلبك شرقي لبنان.

وجاء هذا الهجوم بعد وقت قصير من غارة مماثلة في بلدة الناقورة جنوب لبنان، أسفرت أيضًا عن مقتل شخص واحد.

وتشهد الساعات الأخيرة تصعيدا ملحوظا في استخدام الطائرات المسيرة الإسرائيلية لتنفيذ عمليات استهداف على أراض لبنانية، تمتد من الجنوب إلى البقاع الشرقي، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال هذه الهجمات المتكررة.