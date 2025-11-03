العالم اليوم - مصر وقطر تبحثان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

انتم الان تتابعون خبر مصر وقطر تبحثان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - بحث رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الاثنين، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني استقبل مدبولي الذي يزور الدوحة حالياً للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها دولة قطر من الرابع إلى السادس من نوفمبر الجاري.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في غزة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء القطري خلال اللقاء على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، بما يمهد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة.