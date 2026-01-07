تردد قناة الأيام الستة أفلام الجديدة 2026 على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - مع بداية عام 2026 يتجه عدد كبير من المشاهدين إلى قضاء أوقات هادئة داخل المنزل مع متابعة محتوى ترفيهي، وتعد قناة الأيام الستة أفلام المعروفة أيضًا باسم Six Day من القنوات التي استطاعت جذب اهتمام جمهور محدد من خلال عرض مجموعة من الأفلام الأجنبية المخصصة للكبار فقط.

وتتميز القناة بتقديم أعمال سينمائية متنوعة ما يجعلها خيار مطروح لدى البعض خلال فترات الإجازات والمناسبات خاصة مع البحث المستمر عن قنوات تقدم محتوى مختلفًا عن القنوات التقليدية.

تردد قناة الأيام الستة للأفلام

يزداد البحث عن تردد قناة الأيام الستة أفلام +18 لا سيما مع التحديثات المستمرة التي تطرأ على الأقمار الصناعية، ولضمان استقبال القناة بإشارة قوية وصورة مستقرة يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الصحيحة لكل قمر صناعي.

يمكن استقبال قناة Six Day على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 11474، مع استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، وهي إعدادات تضمن جودة بث مناسبة دون تقطيع.

كما تتوافر القناة أيضًا على القمر الصناعي بدر 4 (عرب سات)، وذلك من خلال تردد 12682، بنفس الاستقطاب العمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، ما يتيح للمشاهدين في نطاق أوسع متابعة محتوى القناة بسهولة.

تساعد هذه البيانات على التقاط بث قناة الأيام الستة أفلام بجودة جيدة، خاصة خلال الفترات التي يزداد فيها الإقبال على القنوات الترفيهية مع بداية العام الجديد.