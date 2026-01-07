قناة تعلن نقل دور الـ 8 مجانًا على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - يبحث قطاع واسع من متابعي الكرة المصرية عن قناة تنقل دور الـ 8 مجانًا على نايل سات في كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك لمشاهدة كل المباريات بدون تقطيع أو تشويش عليها وبشكل مستمر.

قناة تنقل دور الـ 8 مجانًا على نايل سات في كأس أمم أفريقيا 2025

تحظى شبكة بي إن سبورتس بحقوق تقديم مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بمنطقة "الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا، بما في ذلك مباريات دور الـ 8، حيث تُنقل المباراة عبر قنوات "beIN Sports MAX"، مع استوديو تحليلي شامل يسبق اللقاء ويتواصل بعد نهايته، إضافة إلى تغطية فنية متميزة بجودة بث عالية.

وتتيح الشبكة متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال منصة "BeIN Connect" للمشتركين، إلى جانب تطبيقات البث الرسمية المرتبطة بالقناة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دور الـ 8 على نايل سات

إلى جانب البث المشفر، أعلنت بعض القنوات المفتوحة نقل مباريات مختارة من "كأس الأمم الإفريقية" 2025، ما يتيح فرصة المشاهدة دون اشتراك.

القناة الجزائرية الأرضية (مفتوحة)

القمر الصناعي نايل سات. التردد 11680. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. نظام التشفير: BISS (سهل الفتح).

القناة المغربية الرياضية