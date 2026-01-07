بدون تشفير وتقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 02:19 مساءً - يستقبل نادي مانشستر سيتي نظيره برايتون مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة هامة يحتضنها ملعب الاتحاد معقل الأزرق السماوي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل السيتزين اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويسعى لمحو آثار التعادل الأخير أمام تشيلسي واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة مطاردة آرسنال على الصدارة.

في المقابل، يحتل برايتون المركز العاشر برصيد 28 نقطة، ويطمح لمواصلة نتائجه الجيدة بعد فوزه الأخير على بيرنلي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

تقام المباراة مساء اليوم الاربعاء، علي ان تنطلق صافرة البداية ف الساعة 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديداً على قناة beIN Sports HD 1، بالإضافة إلى قناة beIN 4K.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو خدمة beIN CONNECT التابعين لشبكة بي إن سبورتس.